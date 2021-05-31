Добрый день! Задача состоит в том, чтобы разработать прием платежей через p2p - https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ Все, что необходимо для разработки - карты для приема, прокси ипв4 и мобильные прокси мы предоставим. Задача ...
Работа с СУБД PostgreSQL
Работа над курсовым проектом "Сайт фриланса". Требуется доделать функционал на сайте-интерфейсе, написанном на PHP (более подробная информация в файле в закрепе). После этого необходимо выполнить все требования описанные в файле. Большинство настроек и работы ведется в самом PostgreSQL.
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