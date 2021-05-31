Работа с СУБД PostgreSQL

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1028 просмотров

Работа над курсовым проектом "Сайт фриланса". Требуется доделать функционал на сайте-интерфейсе, написанном на PHP (более подробная информация в файле в закрепе). После этого необходимо выполнить все требования описанные в файле. Большинство настроек и работы ведется в самом PostgreSQL.

PHPPostgreSQL
4 года назад
Moroz213
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