Добрый день!

Задача состоит в том, чтобы разработать прием платежей через p2p - https://www.tinkoff.ru/cardtocard/

Все, что необходимо для разработки - карты для приема, прокси ипв4 и мобильные прокси мы предоставим.

Задача считается выполненной, когда ваш скрипт выдержит оплату 30 ордеров подряд с разных карт (лимит в 5 платежей с одной карты)

Если данная задача будет выполнена хорошо, готовы предложить постоянную работу на ближайшие полгода (удаленно или в офисе)

Спасибо всем за внимание!