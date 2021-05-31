Google app scripts

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Закрыт2 заявки813 просмотров

на google app scripts

сделать универсальный редикреты ( особенно apple )

с отправкой уведомений о каждомм переходе в в телеграм

в уведомлении должен быть ип и юзер агент

4 года назад
baks555
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