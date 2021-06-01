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PHP программист 1С-Битрикс
Проект www.oceancrew.org, на постоянную работу в поиске PHP программист 1С-Битрикс.
Требования:
- PHP 7
- CMS Bitrix
- GIT
- HTML5, CSS3, Bootstrap
- JavaScript/jQuery;
Заявки фрилансеров
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