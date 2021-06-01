PHP программист 1С-Битрикс

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Закрыт3 заявки612 просмотров

Проект www.oceancrew.org, на постоянную работу в поиске PHP программист 1С-Битрикс.

Требования:

  • PHP 7
  • CMS Bitrix
  • GIT
  • HTML5, CSS3, Bootstrap
  • JavaScript/jQuery;
Опыт работы с Bitrix не менее 1 года
BootstrapGitHTMLJavaScriptjQueryPHP
4 года назад
Oceancrew
Юлия 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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28 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад

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