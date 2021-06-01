Доработка проекта на Framework Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок551 просмотр

Необходимы доработки проекта на Yii2. Backend и frontend часть.

Объем доработок большой. Нужно выделять от 15 часов в неделю.

Оставляйте заявку - подробности обсудим лично.

Yii
4 года назад
webdancecolor
Дмитрий 
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