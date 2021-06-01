На сайт под управлением CMS Wordpress хотим реализовать отдельную страницу статистики, где мы бы могли отслеживать количество опубликованных и обновленных постов каждым автором на сайте, а также считать оплату за них. Скрипт должен позволять просматривать ...
Разработка приложения для маркетплейса Битрикс 24
Необходимо разработать приложение "Адаптация сотрудников" для маркетплейса Битрикс24. Обязательно знание PHP, vuejs, REST API Bitrix24 . Будет предоставлено небольшое тестовое задание. Тестовое задание не оплачивается.
Детальное техническое задание отправляем по запросу после выполнения тестового задания.
Если имеются вопросы, пожалуйста, пишите.
Заявки фрилансеров
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