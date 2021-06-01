Разработка приложения для маркетплейса Битрикс 24

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1858 просмотров

Необходимо разработать приложение "Адаптация сотрудников" для маркетплейса Битрикс24. Обязательно знание PHP, vuejs, REST API Bitrix24 . Будет предоставлено небольшое тестовое задание. Тестовое задание не оплачивается.

Детальное техническое задание отправляем по запросу после выполнения тестового задания.

Если имеются вопросы, пожалуйста, пишите.

PHP
4 года назад
guest_15831509632043
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