Доработка сайта на 1С Битрикс

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Закрыт4 заявки564 просмотра

Нужны доработки сайта на 1С:Битрикс. Объем от 30 часов.

Требуется опытный Битрикс разработчик с сертификатом "Профессионал"

Откликайтесь - детали обсудим лично.

4 года назад
webdancecolor
Дмитрий 
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месяц назад

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