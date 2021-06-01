Необходимо разработать приложение "Адаптация сотрудников" для маркетплейса Битрикс24. Обязательно знание PHP, vuejs, REST API Bitrix24 . Будет предоставлено небольшое тестовое задание. Тестовое задание не оплачивается. Детальное техническое задание отправляем по запросу ...
Нужен опытным прогер на Laraver
Всем привет!
Нужно сделать правки согласно ТЗ , ТЗ сразу предоставлю в личке
Сам сайт разработан на ларавел
Антиспам 888
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