Нужен опытным прогер на Laraver

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок882 просмотра

Всем привет!

Нужно сделать правки согласно ТЗ , ТЗ сразу предоставлю в личке 

Сам сайт разработан на ларавел

Антиспам 888

Laravel
4 года назад
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