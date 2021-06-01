Добавить перезапись robots при изменениях в админке (WP)

Имеется самописный рабочий код по формированию robots + sitemaps. Надо допилить его так, чтобы он автоматом перезаписывал текущие файлы после изменений в админке. Сейчас изменения в админке не ведут к самостоятельной перезаписи файлов - требуется их ручное удаление + новые изменения - файлы рождаются с 0.

Допускаю, что данный механизм уже прописан, просто не работает.

Сайт на WP.

Работа только с functions.php, так что без доступов.

Студийные и неадекватные цены/сроки не рассматриваются.

Оплата по факту готовности и проверки/приемки на яндекс/сбер.

Отклик начните с РОБОТС. И сразу укажите вилку цена/срок + телеграм для связи.