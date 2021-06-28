Шаблон страницы сайта на Wordpress с вертикальным меню

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Завершен3 заявки1147 просмотров

Необходимо создать главную страницу сайта на основе бесплатной версии одной из Вордпресс тем (Astra или другая популярная хорошо совместима с Elementor):

Главная страница + адаптив

Для десктоп версии:

Важно вертикальное меню. См. образцы сайтов ниже. Меню (шапка) будут включать сверху вниз: Лого, 2 кнопки (дизайн кнопок предоставим отдельно), адрес с линком на гугл карты, кликабельный номер телефона, само меню список страницы, 2 кнопки социальные медиа)

Основной контент всегда справа, возможно рамещение слайдеров, фотографий, текстового контента в контейнере/блоке

https://www.santarenahotel.com/

https://www.ariawinebar.com/aria-west-village

Для адаптивной версии:

Меню сэндвич (в Astra и других популярных темах оно уже готово) и кнопка заказа на первом экране домашней страницы сайта.

Предполагается сделать все через кастомизированную CSS.

С уважением,

Дмитрий

CSSElementorWordPress
4 года назад
dkurmanov
Дмитрий 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$85
5 дней
Все было сделано качественно и в срок. Профессиональная работа и отличная коммуникация.
Дмитрий четко сформулировал задачу, не придирался к мелочам, всегда готов к обсуждению. Надеюсь и дальше продолжить с ним работу.

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