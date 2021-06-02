Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки334 просмотра

Нужно доработать сайт Awkids. А именно заполнить базу товаров и изменить некоторые моменты по ТЗ

4 года назад
awkids
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

gvanto
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$75
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, все четко объяснил, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
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gvanto
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Юрий
 
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