Сайт каталог с функцией заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки627 просмотров

Сайт - каталог товаров. Идея объеденить информационно прямых дистрибьютеров или производителей продукции с представителями в регионах Украины.  Информацию о продуктах (все необходимые характеристики) я, как админ будущего сайта размещаю на сайте. Внесение информации - файл Excel.   Представитель в момент регистрации вносит все необходимые данные о себе, ставит галочку о согласии использования его личных данных, если он выбрал регистрацию как физ лицо или может зарегистрироваться как ФОП. Его данные попадают в шаблон договора, с которым он соглашается - это договор о представительстве интересов, по которому он в дальнейшем получит вознаграждение.   После регистрации представитель получает доступ к страничке с продуктами (до того их не видно), вход на сайт есть диалоговое окно с возможностью входа либо регистрации.Так-же необходимо подтверждение регистрации от админа сайта. То-есть перед тем как дать доступ к информации с новым участником происходит созвон (то-есть его данные при входе сохраняются) на предмет «чистоты» намерений будущего участника. По сути это приём на работу внештатного сотрудника.  На страничке с информацией о продуктах на основной части экрана видим список продуктов с их основными характеристиками, по этим характеристикам - фильтр для удобного подбора. После выбора продукта он попадает в нижнюю часть экрана (отдельный блок) уже с возможностью внести количество, что-бы увидеть необходимый бюджет (общую сумму) для покупки и увидеть свою доходную часть, которая рассчитываешься по определённому алгоритму, построчно по продуктам условия разные и затем это всё суммируется. Полученную информацию мед представитель может выгрузить таблицей (со всеми данными) Excel или распечатать, и иметь возможность скрыть ненужные для печати столбики итоговой информации.  Все представители имеют одинаковые основные построчные условия по продуктам и нужен один корректировочный коэффициент, который может в целом изменять условия по конкретному представителю в кабинете администратора сайта.  После того как представитель сформировал заказ и готов его разместить он должен внести данные о заказчике для заключения договора, внести контакты данного заказчика и кнопкой разместить заказ отправить его на эл почту менеджеру, который подхватит этот заказ и выполнит его.   Система должна вести статистику, сохранять инфо о заказчиках, заказанных продуктах, их количествах и мед представителях, которые эти заказы разместили. На первом этапе мы говорим о порядка 500 позиций. Возможность роста до 2 000. Фото ненужно. Инструкция будет в виде ссылки на сторонний ресурс и там-же будет и фото, возможно это сайт Таблетки.

4 года назад
steelvers2008
51 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Модуль на сайте недвижимости

    $200

    Нужна доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки. Оплата ЮМани по факту ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать раздел самописной CMS и перенести новости с DLE

    $200

    Сверстать и натянуть верстку 5 типов страниц админки рабочего сайта на самописе (PHP 7.3) (шаблонизатор Smarty) + некоторые доработки + перенос 1800 новостей с DLE в обновленный новостной раздел. ТЗ вышлю кандидатам. Обязательны навыки верстки. ...

    DLEPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключение платежной системы UnitPay к Laravel

    Необходимо подключить UnitPay к Laravel используя данный пакет - https://github.com/maksa988/laravel-unitpay Существует таблица в базе данных с продуктами, они выводятся на сайт. Необходимо, чтобы при оплате заказа, данные попадали в таблицу с заказами. ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект на Laravel 8

    $1100

    Проект - каталог информационный. Есть ЛК небольшой. Оповещения на телеграмм пользователей о событиях. Верстка готова. Ссылка на верстку в ТЗ. ТЗ - кандидатам Срок - 45 дней.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Symfony разработчик

    $1200

    Добрый день. Требуется php symfony разработчик для выполнения разовой задачи объемом 100 нормочасов по ставке не более 850 руб в час. Срок проекта - до 3 недель, оплата - еженедельная. Само описание задачи готов согласовать ...

    PHPSymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт на Django

    $270

    Есть недоработанный сайт на Django:http://lifemanager.pythonanywhere.com/accounts/sign-in/Требуется провести на сайте ряд доработок. Бюджет 20000 рублей. Проверочное задание на 3000 рублей: Добавить на сайт чат по прилагаемому шаблону getbootstrap falcon:https://themes.getbootstrap.com/preview/?theme_id=19799Когда успешно добавите чат, можно будет приступить к следующим ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать дополнение к плагину Batch Editor

    $30

    Сейчас в плагине глобальный косяк в том, что невозможно добавить значения атрибутам к существующему списку, можно только заменить значения на новые. Это не практично для товаров, которые уже содержат какие-то значения. ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно "размножить" страницы WP

    Имеется одна страница, нужно сделать копии страниц и заменить 1 слово на другое (встречается раз 10 на странице) и таких нужно будет сделать в районе 120 страниц. Сколько будет за страницу такое стоить? Сайт на ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка онлайн сервиса / портала (маркетплейс)

    Разработка онлайн сервиса, объединяющего заказчиков и исполнителей на одном портале. Портал (маркетплейс) B2B Laravel Индивидуальный дизайн Админ панель и личный кабинет пользователей. Более подробный брифинг и ТЗ  https://docs.google.com/document/d/1NTpFjsHnaRdp-WDw3ZlDsPZ6v88Mk9eixmgZkmSU7t8/edit?usp=sharing ...

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад