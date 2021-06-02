Здравствуйте, пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь.
Сайт каталог с функцией заказа
Сайт - каталог товаров. Идея объеденить информационно прямых дистрибьютеров или производителей продукции с представителями в регионах Украины. Информацию о продуктах (все необходимые характеристики) я, как админ будущего сайта размещаю на сайте. Внесение информации - файл Excel. Представитель в момент регистрации вносит все необходимые данные о себе, ставит галочку о согласии использования его личных данных, если он выбрал регистрацию как физ лицо или может зарегистрироваться как ФОП. Его данные попадают в шаблон договора, с которым он соглашается - это договор о представительстве интересов, по которому он в дальнейшем получит вознаграждение. После регистрации представитель получает доступ к страничке с продуктами (до того их не видно), вход на сайт есть диалоговое окно с возможностью входа либо регистрации.Так-же необходимо подтверждение регистрации от админа сайта. То-есть перед тем как дать доступ к информации с новым участником происходит созвон (то-есть его данные при входе сохраняются) на предмет «чистоты» намерений будущего участника. По сути это приём на работу внештатного сотрудника. На страничке с информацией о продуктах на основной части экрана видим список продуктов с их основными характеристиками, по этим характеристикам - фильтр для удобного подбора. После выбора продукта он попадает в нижнюю часть экрана (отдельный блок) уже с возможностью внести количество, что-бы увидеть необходимый бюджет (общую сумму) для покупки и увидеть свою доходную часть, которая рассчитываешься по определённому алгоритму, построчно по продуктам условия разные и затем это всё суммируется. Полученную информацию мед представитель может выгрузить таблицей (со всеми данными) Excel или распечатать, и иметь возможность скрыть ненужные для печати столбики итоговой информации. Все представители имеют одинаковые основные построчные условия по продуктам и нужен один корректировочный коэффициент, который может в целом изменять условия по конкретному представителю в кабинете администратора сайта. После того как представитель сформировал заказ и готов его разместить он должен внести данные о заказчике для заключения договора, внести контакты данного заказчика и кнопкой разместить заказ отправить его на эл почту менеджеру, который подхватит этот заказ и выполнит его. Система должна вести статистику, сохранять инфо о заказчиках, заказанных продуктах, их количествах и мед представителях, которые эти заказы разместили. На первом этапе мы говорим о порядка 500 позиций. Возможность роста до 2 000. Фото ненужно. Инструкция будет в виде ссылки на сторонний ресурс и там-же будет и фото, возможно это сайт Таблетки.
Заявки фрилансеров
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