Парсер сайта

$35
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Закрыт16 заявок5133 просмотра

Требуется написать парсер сайта парфюмерии, который будет работать с компьютера по одной кнопке (желательно)

Могу рассмотреть выполнение и на php

Задача не сильно простая, но для хорошего программиста выполнимая.

Парсинг в файл csv

Связь и задания через телеграм (указывайте сразу)

PHP
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