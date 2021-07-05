Исправить popup окно с формой заявки на сайте

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Завершен4 заявки608 просмотров

На сайте https://sazhevoho-filtra-adblue-off.if.ua/  кнопки "записатись", "записатись онлайн", "залишити відгук" должны вызвать попап окно с формой (имя и телефон) и отправлять данные (на фото ниже). Кнопка (ее ссилка) должна визивать джаваскрип которий откривает попап окно, но скрипт почему то не срабативает.

Вот вид самой кнопки: Записатися

Сайт являетса копией сайта http://chip.lviv.ua/, здесь все кнопки работают.

4 года назад
0676655544
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
$12
1 день
Escrow
Рекомендую
Спасибо за работу

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Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
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Олег
 
22 года
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4 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
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4 года назад