Сделать правку в коде сайта (joomla joomshopping)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1292 просмотра

tkani-corretto. ru

На сайте реализован следующий функционал, если цены нету то высвечивается "Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров", если есть то высвечивается цена. Но надо сделать привязку этого функционала не к основной цене а к цене атрибута, чтобы при выборе атрибута высвечивалась либо цена либо "Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров"

Joomla
4 года назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Евгений
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад