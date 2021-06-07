Сделать правку в коде сайта (joomla joomshopping)

tkani-corretto. ru

На сайте реализован следующий функционал, если цены нету то высвечивается "Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров", если есть то высвечивается цена. Но надо сделать привязку этого функционала не к основной цене а к цене атрибута, чтобы при выборе атрибута высвечивалась либо цена либо "Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров"