Сделать парсер данных из Анроид приложения - сегодня!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка2429 просмотров

Сделать парсер данных из Анроид приложения - сегодня!

Чтобы запускался раз в сутки - результат файл CSV

Бюджет 100$ оплата строго по готовности

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4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Виталий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад