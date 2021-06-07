Разработка на Modx evo и php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки593 просмотра

Здравствуйте.

Есть несколько задач на Modx Evo и php

ТЗ вышлю кандидатам.

Бюджет и сроки по договоренности.

MODXPHP
4 года назад
a456
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