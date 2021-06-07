Нужно написать JavaScript код

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Закрыт2 заявки585 просмотров

Нужно написать JavaScript код которая будет решать матричную игру с методом симплекс или другим любым методом.

Желательно выполнить заказ за 1-2 дня

Уважаемые, предлагайте свои цены

Для примера оставлю ссылку на несколько сайтов:

https://math.semestr.ru/games/index.php

https://matworld.ru/linear-programming/matrichnye-igry.php

JavaScript
4 года назад
kreedciik1998
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Иван
 
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