ТЗ docs.google.com/document/... Тариф Б24 CRM+ облачная версия Нужен опытный разработчик, уверенный в своих силах и результате.
Телеграм
Нужен скрипт, который сможет работать с аккаунтами телеграм. Аккаунты в формате Tdata (Portable).
1. Требуется для всех аккаунтов получить API ключи (id+hash), и сохранить в определенной сортировке. (вид сортировки покажу в л.с.)
2. Подписать аккаунты на заданный список групп.
3. Отображать работу (логирование) в терминале по каждому действию скрипта на русском языке.
Логи примерно такие:
API для аккаунта ... Получен.
API для аккаунта ... Сохранен в список.
Аккаунт ... Подписан на группу ...
Аккаунт ... Подписан на группу ...
----
Переход к аккаунту ...
....
Аккаунты в формате Tdata - предоставлю.
Оплата по факту.
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