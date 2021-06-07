Телеграм

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Нужен скрипт, который сможет работать с аккаунтами телеграм. Аккаунты в формате Tdata (Portable).

1. Требуется для всех аккаунтов получить API ключи (id+hash), и сохранить в определенной сортировке. (вид сортировки покажу в л.с.)

2. Подписать аккаунты на заданный список групп.

3. Отображать работу (логирование) в терминале по каждому действию скрипта на русском языке.

Логи примерно такие:

API для аккаунта ... Получен.

API для аккаунта ... Сохранен в список.

Аккаунт ... Подписан на группу ...

Аккаунт ... Подписан на группу ...

----

Переход к аккаунту ...

....

Аккаунты в формате Tdata - предоставлю.

Оплата по факту.

4 года назад
zacker2
Андрей 
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15 лет в сервисе
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2 месяца назад

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Шериф
 
27 лет
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