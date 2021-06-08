Немного правок по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки448 просмотров

Внести небольшой список правок, по сайту ориентировочно часов на 10 часов. Сайт на YII Framework. Без опыта просьба не беспокоить.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KR2Bla2-h7yIHf2Y5x-lAkRhrRVDFORIpw4O37bcvik/edit?usp=sharing.

Оплату напишите свою, можем почасовую.

Yii
4 года назад
Storin
26 лет
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