Немного правок по сайту

Здравствуйте, кудесники кода! Задача на первый взгляд не сложна, но Вам дать конечную оценку. http://LuggageStorage.od.ua собран на Тильде, прикручен модуль бронирования от Bnovo PMS https://bnovo.ru/bnovo-mb. За модулем (на следующей этапе воронки продажи) нужно ...