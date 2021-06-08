Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.
Улучшить работу сайта
Здравствуйте. Необходим "сайтодел", который будет предлагать и реализовывать по 2 короткие гипотезы по улучшению работы сайта компании в
неделю. Рассматриваем как проектную работу, так и долгосрочное
сотрудничество.
Мы знаем, что наш сайт полон проблем, но менять все сразу не готовы.
Постепенно с оценкой эффективности. Предлагайте, пожалуйста, стоимость
за 8 гипотез. https://www.lingvamania.ru/
Заявки фрилансеров
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