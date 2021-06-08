Улучшить работу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки408 просмотров

Здравствуйте. Необходим "сайтодел", который будет предлагать и реализовывать по 2 короткие гипотезы по улучшению работы сайта компании в

неделю. Рассматриваем как проектную работу, так и долгосрочное

сотрудничество.

Мы знаем, что наш сайт полон проблем, но менять все сразу не готовы.

Постепенно с оценкой эффективности. Предлагайте, пожалуйста, стоимость

за 8 гипотез. https://www.lingvamania.ru/

4 года назад
Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Дмитрий
 
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