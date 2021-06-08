Создать парсер таблиц на веб-страницах в CSV.

Создать приложение для Windows 10, способное:

- принять URL страницы, проверить доступность

- обнаружить на ней таблицы

- если таблиц несколько, предложить пользователю выбор (по номеру или названию)

- выгрузить таблицу (названия столбцов, если есть, и все записи с сохранением разделения по строкам/столбцам) и сохранить её в CSV-файл

Желаемая конфигурация:

- консольное приложение

- написанное на языке C# с библиотекой Selenium (для работы с веб-страницами) - в случае использовании Selenium также предоставить пользователю выбор браузера

- поддержка Windows 10 и запуск/изменение без танцев с бубнами