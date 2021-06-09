Программист PHP.

Нужно будет разрабатывать новые сайты на CMS Opencart, нужны хорошие знания данной CMS.

Требования:

Желателен опыт разработки на языке PHP от 1 года;

Знание HTML5, CSS, JavaScript, JQuery;

PHP 5-7, навыки работы ООП обязательно;

MySQL – написание базовых скриптов и запросов любой сложности;

Навыки работы с системой SPHINX или Elastic Search приветствуются

Желание овладевать новыми технологиями и совершенствовать свои знания;

Опыт работы с большими БД, если что научим

Знание Laravel будет большим плюсом.

Условия:

Работа в стабильной динамично развивающейся IT- компании;

Оформление по ТК РФ (трудовой договор, ежегодный оплачиваемый отпуск, больничный);

Или как вам удобно.

Стабильная и своевременная заработная плата 2 раза в месяц;

Привлекательные условия оплаты труда (оклад + премия KPI);

Обучение, тренинги, развитие – за счет работодателя;

Рабочий день с 09-17, но вы можете работать в удобное вам время, главное вовремя выполнять задачи.

Разовые премии за вклад в развитие проекта.

Немного о нас, мы компания pitbel.ru/. Разрабатываем свои партнёрские проекты, вашей задачей, будет разработка новых проектов, по заданному ТЗ, в штате уже есть 2 программиста, которые могут помочь с задачами.

Предел ЗП, не проблема, если показывается отличные навыки и исполнителность, готовы повышать ЗП :)