Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.
Программист PHP.
Нужно будет разрабатывать новые сайты на CMS Opencart, нужны хорошие знания данной CMS.
Требования:
Желателен опыт разработки на языке PHP от 1 года;
Знание HTML5, CSS, JavaScript, JQuery;
PHP 5-7, навыки работы ООП обязательно;
MySQL – написание базовых скриптов и запросов любой сложности;
Навыки работы с системой SPHINX или Elastic Search приветствуются
Желание овладевать новыми технологиями и совершенствовать свои знания;
Опыт работы с большими БД, если что научим
Знание Laravel будет большим плюсом.
Условия:
Работа в стабильной динамично развивающейся IT- компании;
Оформление по ТК РФ (трудовой договор, ежегодный оплачиваемый отпуск, больничный);
Или как вам удобно.
Стабильная и своевременная заработная плата 2 раза в месяц;
Привлекательные условия оплаты труда (оклад + премия KPI);
Обучение, тренинги, развитие – за счет работодателя;
Рабочий день с 09-17, но вы можете работать в удобное вам время, главное вовремя выполнять задачи.
Разовые премии за вклад в развитие проекта.
Немного о нас, мы компания pitbel.ru/. Разрабатываем свои партнёрские проекты, вашей задачей, будет разработка новых проектов, по заданному ТЗ, в штате уже есть 2 программиста, которые могут помочь с задачами.
Предел ЗП, не проблема, если показывается отличные навыки и исполнителность, готовы повышать ЗП :)
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