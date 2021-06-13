Нужно подключить на мой сайт p2p QIWI

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки990 просмотров

Нужно подключить на мой сайт p2p QIWI

4 года назад
guest_16033448791415
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shareware221
Андрей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$14
3 дня
Очень коммуникабельный и быстро работающий человек. Касательно меня, мне всё подошло от цены и до работы, всё в срок. Цена / качество исполнения = top Отдельная благодарность за подробные разъяснения и комментарии. Спасибо!
Четкая постановка задачи, частый онлайн. Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Буду рад вновь оказать помощь. Спасибо вам!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
71 отзыв
4 года назад
shareware221
Андрей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад