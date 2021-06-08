Правки на самописном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок521 просмотр

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1HfHNUu4i0chErYW4Ya57Il1M/edit?usp=sharing

Стоимость, сроки, вопросы указывайте в откликах

4 года назад
minocat
Кирилл 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Евгений
 
52 года
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
97 отзывов(-1)
4 года назад