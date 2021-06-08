Скрипт обновления цены

Есть выгрузка https://ctradei.com/x/shop2_1410641-yml.xml

Нужен скрипт php под паролем (логин и пароль)

где будет простой интерфейс

Категория(Выпадающий список) > Наценка в рублях или %

Категория(Выпадающий список) > Наценка в рублях или %

и т.п. добавлять можно много раз

Кнопка "сохранить" и под ней новая аналогичная выгрузка но уже с новыми обновленными ценами.

Обновление каждые 15 минут