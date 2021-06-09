Разработка автоматизированной системы планирования и учета научной дея

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Данное веб-приложение должно собирать данные из сайта Elibrary.ru по определенным преподавателям, выводить списком преподавателей, научную степень, количество публикаций, количество цитирований и индекс Хирша. Также возможность выводить данные в таблице по фильтрам (чтобы выводилось количество публикаций и количество цитирований за определенный срок). 

Каждая ячейка с ФИО преподавателя является ссылкой на страницу преподавателя с его списком научных статей. 

Также чтобы из этой системы можно было скачать заполненные отчёты (формы скину в личку). Их 8 штук.

4 года назад
Dashula
Дарья 
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