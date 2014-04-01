Битрикс-программист

$420
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок533 просмотра

Разработка сайта на CMS Bitrix. Верстка готова.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

  • Много интересных проектов. 
  • Оплата вовремя. 
  • Адекватный, компетентный заказчик.
При ответе присылайте свое портфолио или резюме, а также контакты для связи.
4 года назад
partner430
Сергей 
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