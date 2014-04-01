Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать ...
MODX Evo / Импорт из xml(yml_catalog) файла товаров со структурой
Есть фид товаров, нужно написать скрипт импорта для загрузки на сайт(Evolution 1.4.14), подробнее при общении
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