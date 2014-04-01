MODX Evo / Импорт из xml(yml_catalog) файла товаров со структурой

$75
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Закрыт3 заявки425 просмотров

Есть фид товаров, нужно написать скрипт импорта для загрузки на сайт(Evolution 1.4.14), подробнее при общении

MODX
4 года назад
ok_mighty
Кирилл 
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