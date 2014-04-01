Разработка сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок51 просмотр

Ищем битрикс-разработчика на субподряд. Необходимо выполнить задачи по разработке сайта на cms bitrix. 

Есть несколько актуальных тз, могу прислать для оценки.

4 года назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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