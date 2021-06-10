Необходимо создать сайт (желательно на wordpress или битрикс) с интеграцией по API. Принцип работы: 1)На нашем сайте пользователь, например, пишет ИНН организации в поисковой строке. 2) Запрос уходит на определенный сервис, ...
Натянуть верстку ИМ на фреймворк с одним товаром!
Требования:
- Знание одного из фреймворков: symfony, laravel, yii2...
- SASS, HMTL, CSS, JS, PHP7, Docker
- Владение парсингом
- Настройка мультиязычности
- Подключить платежную систему
- Подключить вход (GOOGLE, FB)
Примечание:
Стоимость окончательная.
Сроки обсуждаются.
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