Натянуть верстку ИМ на фреймворк с одним товаром!

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1116 просмотров

Требования:

- Знание одного из фреймворков: symfony, laravel, yii2...

- SASS, HMTL, CSS, JS, PHP7, Docker

- Владение парсингом

- Настройка мультиязычности

- Подключить платежную систему

- Подключить вход (GOOGLE, FB)

Примечание:

Стоимость окончательная.

Сроки обсуждаются.

CSSDockerJavaScriptLaravelPHPSASSSymfonyYii
4 года назад
masteritua
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