Есть сайт на wp, и плагин woocommerce. Через отдельный плагин заливается база данных с товарами на сайт. Теперь проблема. Цена, которая отображается на сайте, не фильтруется через фильтры (по убыванию, по возрастанию). Такое чувство что ...
Сделать настройку через API с сервисом webinar.ru
Необходимо согласно данной документации сделать на сайте возможность создавать вебинары и просматривать их список.
https://help.webinar.ru/ru/articles/3180654-api-список-методов-вебинары
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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