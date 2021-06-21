Сделать настройку через API с сервисом webinar.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки460 просмотров

Необходимо согласно данной документации сделать на сайте возможность создавать вебинары и просматривать их список.

https://help.webinar.ru/ru/articles/3180654-api-список-методов-вебинары

4 года назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dzendigital
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
$80
3 дня
Всегда на связи, оперативные правки, предложения. Спасибо!
Все хорошо, могу порекомендовать Александра, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

dzendigital
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад