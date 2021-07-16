Доработка самописного сайта на Smarty

Сайт https://clck.ru/USCYc ﻿Админка выглядит так: https://prnt.sc/11v1wpa

Нужно реализовать следующие задачи:

1. Коллекции спален, например, /collection/spalni_francheska/ В админке вставлены верные title и description. А на сайте в title везде "Спальня (название)" (например, Спальня Франческа, Спальня Камила), description везде одинаковый для всех спален. Такая проблема для всех коллекций спален, кроме Эстель, в ней все отображается верно.

2. Разделы В наличии /catalog/sub_availab/ и Со скидкой /catalog/sub_discount/ . Отображается неверный title (мебель, Китай, китайская). В админке занесен новый, но не отображается на сайте.

3. в коде сайта много некорректных ссылок в меню без слеша на конце - нужно чтобы везде был слеш https://skr.sh/s8SLxfK4li9

4. Сейчас один товар может быть в нескольких коллекциях, например, /collection/shinua/00_shinua_pufik/ /collection/shinua_08-b/00_shinua_pufik/ - нужно чтобы URL товара не менялся в зависимости от коллекции, в карточке перечислялись все коллекции, где он присутствует - https://skr.sh/s8Sd4mNPbVJ и самое главное - старые ссылки с указанием коллекции должны переадресовывать на новые. Также важно, чтобы на сайте старые ссылки везде были заменены на новые, в частности в товаре в блоках "другие предметы коллекции", "другие товары из раздела"

5. На странице коллекций, например, /collection/shinua/ некорректные ссылки в блоке https://skr.sh/s8S8j0cS53A?a - там должны быть ссылки с якорем # а не относительные как сейчас

6. На всех страницах сайта: коллекций, товаров, категорий, инфостраниц вида /buyers/delivery/ , акций /buyers/delivery/ , страниц наличия /catalog/sub_availab/garderob/ и скидок /catalog/sub_discount/zerkalo/ заголовок должен быть в теге H1 - не меняя внешнего вида

7. Нужен для крона скрипт генерации карты сайта, куда включить все страницы из админки, те же что в п.6

8. /catalog/detskaya_mebel/tualetnyj_stolik/page/1/ в пейджинге везде заменить ссылку на первую страницу на оригинальную без /page/1/ - например /catalog/detskaya_mebel/tualetnyj_stolik/ - у второй и далее страниц в титле и дескрипшене приписать в конце "- страница N", где N - номер страницы