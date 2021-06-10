Проект на Laravel +vue.js

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Закрыт4 заявки543 просмотра

Доброе время суток!

Проект на Laravel +vue.js , нужна помощь в реализации. Ищу частника, компаниям просьба не беспокоить.

Мне нужен программист, который хорошо разбирается в Laravel + vue.js. Работа всегда есть, ее много. Есть куда расти в плане технологий и зарплаты. Основное направление Laravel.

LaravelVue.js
4 года назад
Lady_K29
Карина 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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