Доброе время суток!

Проект на Laravel +vue.js , нужна помощь в реализации. Ищу частника, компаниям просьба не беспокоить.

Мне нужен программист, который хорошо разбирается в Laravel + vue.js. Работа всегда есть, ее много. Есть куда расти в плане технологий и зарплаты. Основное направление Laravel.