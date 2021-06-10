Создать бота Telegram для оплаты товаров "Оплата 2.0""

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Закрыт8 заявок583 просмотра

Необходимо создать телеграмм бота для размещения на шаред хостинге для того, чтобы можно было совершать через телеграмм оплату товаров с помощью функционала "Оплата 2.0"

Будет всего 4 товара и надо дать как то возможность пользователям зайдя в телеграм на наш канал выбирать товар и оплачивать его.

Система оплаты будет Сбербанк, Юмани.

Можно использовать готовые библиотеки. Язык впринципе любой, но надо чтобы шаред хостингами поддерживался 

4 года назад
maximm
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