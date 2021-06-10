AJAX + ocStore 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1065 просмотров

Нужен человек который имеет большой опыт работы с ocStore 2.3 и отлично знает AJAX

Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1BsQ3AUC2325H0rLM6AizIQ64-lblZgis/view?usp=sharing

Пример реализации: https://novmet.ru/category/ognetushiteli/ левое боковое меню Яндекс в кеше не отображает http://joxi.ru/E2pd0g6u7kEGY2

AJAXocStore
4 года назад
original77
Рамиз 
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Гегайр
 
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