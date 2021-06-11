Ищу разработчика Middle php/js/wp/api

Есть готовый дизайн, уже описанное Т.З и подобраны многие плагины. Есть подводные камни в проекте, например то что нужно писать код для разных api или то что в WP нужно сделать удобную структуру для админки.

Кратко о проекте: стартап портал - маркет плейс включающий в себя рубрики 1- Каталог услуг, 2- Каталог Новостей, 3- Каталог Вакансий, 4- Каталог Отзывов о компаниях и курортах, 5- Каталог блогов пользователь сможет вести свой блог о своей жизни.

Кабинетная часть две роли Пользователь и Компания!

ВНИМАНИЕ:

- Опыт работы с WordPress + PHP + JS от 4-5 лет.

Более деятельное Т.З дам тем кто покажет свои проф скиллы, в виде резюме, ссылками на живые работы что сейчас можно посмотреть, ваш Skype!

По бэку интеграция вёрстки в WP и реализации функционала в админке но и гугл Api настройка плагинов, написание своего кода.

По бэку работа каждый день с 10-00 по МСК до 19-00 когда вся команда на связи.

Т.З и дизайн показываю после интервью!

Все задачи расписанные.

Пожалуйста продавцов разработчиков прошу не беспокоить, вы не представляете интереса. Нам нужен крутой и опытный трукодер.