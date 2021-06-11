Требуется разработка функций для уже существующего ЛГБТ сайта без использования фреймворков. Необходимо реализовать отображение времени загрузки видео, его длительности, просмотров, а также интерфейс с данными о лайках, репостах и комментариях. Оплата производится за каждую реализованную функцию.
Разработка Middle php/js/wp/api
Ищу разработчика Middle php/js/wp/api
Есть готовый дизайн, уже описанное Т.З и подобраны многие плагины. Есть подводные камни в проекте, например то что нужно писать код для разных api или то что в WP нужно сделать удобную структуру для админки.
Кратко о проекте: стартап портал - маркет плейс включающий в себя рубрики 1- Каталог услуг, 2- Каталог Новостей, 3- Каталог Вакансий, 4- Каталог Отзывов о компаниях и курортах, 5- Каталог блогов пользователь сможет вести свой блог о своей жизни.
Кабинетная часть две роли Пользователь и Компания!
ВНИМАНИЕ:
- Опыт работы с WordPress + PHP + JS от 4-5 лет.
Более деятельное Т.З дам тем кто покажет свои проф скиллы, в виде резюме, ссылками на живые работы что сейчас можно посмотреть, ваш Skype!
По бэку интеграция вёрстки в WP и реализации функционала в админке но и гугл Api настройка плагинов, написание своего кода.
По бэку работа каждый день с 10-00 по МСК до 19-00 когда вся команда на связи.
Т.З и дизайн показываю после интервью!
Все задачи расписанные.
Пожалуйста продавцов разработчиков прошу не беспокоить, вы не представляете интереса. Нам нужен крутой и опытный трукодер.
Заявки фрилансеров
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