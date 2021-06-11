Калькулятор на Js

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Закрыт11 заявок552 просмотра

Нужно сделать калькулятор на Js, в поп ап окне.

После заполнения все полей,  заказчик заполняет форму.

Все данные с калькулятора должны быть отправлены в мой телеграм аккаунт.

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