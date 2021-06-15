Доработка сайта

https://prezentacii.info/

1) предметы сделаны как категории, классы - как теги.

https://prezentacii.info/математика

https://prezentacii.info/tag/4-класс

Нужно на страницах категорий выводить ссылки на классы: http://joxi.ru/DmBlLbwfJngqOA

И при клике, чтобы они работали как фильтр (на этой же странице должны

остаться презентации по данному предмету, но только выбранного класса).

2) lazyload больших картинок на странице презентации (сейчас он судя по всему не работает: https://gtmetrix.com/reports/prezentacii.info/Uqo64D2p/ )