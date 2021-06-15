Доработка сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

https://prezentacii.info/

1) предметы сделаны как категории, классы - как теги.

https://prezentacii.info/математика

https://prezentacii.info/tag/4-класс

Нужно на страницах категорий выводить ссылки на классы: http://joxi.ru/DmBlLbwfJngqOA

И при клике, чтобы они работали как фильтр (на этой же странице должны

остаться презентации по данному предмету, но только выбранного класса).

2) lazyload больших картинок на странице презентации (сейчас он судя по всему не работает: https://gtmetrix.com/reports/prezentacii.info/Uqo64D2p/ )

4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Отличная работа!
Все отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад

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