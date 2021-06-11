Переписать функцию js

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Необходимо вычислить функцию шифрования в большом js файле и аккуратно ее переписать

JavaScript
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