Необходимо реализовать проект на фреймворке

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Необходимо реализовать проект на фреймворке, основной принцип: компании (турагенства) регистрируются, админ подтверждает компанию и потом компания может создавать, редактировать и просматривать созданые заявки на перевозку. А админ по всем компаниям может просматривать, редактировать эти заявки. Дизайн сайта, предоставлю, эта система и сайт они могут быть не совместимы между собой. Рассматривается вариант что сам сайт сделаем, а от Вас надо сделать эту систему по заявкам на трансфер. Жду адекватных цен и сроков

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