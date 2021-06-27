Запустить в рекламную открутку существующие ролики на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки807 просмотров

Есть 4-5 роликов на Ютюб и рекламный аккаунт в GAds, связанный с аккаунтом на YouTube.

Нужно рассказать какие есть варианты рекламных запусков роликов и настроить рекламную открутку этих роликов.

4 года назад
KrukovV
38 лет
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Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
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4 месяца назад
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4 года назад

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