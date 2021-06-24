Настроить лидогенерацию через Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок396 просмотров

Для магазина по продаже отделочных материалов, нужно настроить разово, рекламную кампанию с лид формой.

Задача:

- разработать и протестировать рекламное объявление. 

- настройка аудитории на основании статистики прошлых периодов.

- настроить выгрузку лидов

Лидогенерация
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Ma_ksim
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