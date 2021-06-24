Настроить контекстную чтобы быть в ТОП 1-2.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок705 просмотров

Настроить контекстную чтобы быть в ТОП 1-2. 1.  Есть проект.  Нужно сделать анализ и аудит проекта.  Провести если нужно корректировки, настройки, исправления. Возможно сделать разные группы. Нужен результат по минимальной цене. 2.  Цель и суть контекстной рекламы, раскрутка по точному соответствию запросов по ключам,  чтобы выводить в верх страницы ТОП 1-2. Список вышлю.  3. Цель проекта - имидж портала. Зашел клиент в гугл, вбил в гугл словосочетание, и видел, что контекстная реклама вверху. Сам занимаюсь сео, вывел слова в топ-1, по контекстной нет времени заниматься и разбираться,  нужен профи для будущего взаимно-выгодного сотрудничества. В будущем могу приводить клиентов так как часто с этим сталкиваюсь и многие спрашивают. 

4 года назад
diski
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