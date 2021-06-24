Требуется настройка контекстной рекламы в Яндекс для двух страниц, посвященных металлу и металлоконструкциям. Ожидается создание эффективных рекламных кампаний с четким таргетингом.
Настроить контекстную чтобы быть в ТОП 1-2.
Настроить контекстную чтобы быть в ТОП 1-2. 1. Есть проект. Нужно сделать анализ и аудит проекта. Провести если нужно корректировки, настройки, исправления. Возможно сделать разные группы. Нужен результат по минимальной цене. 2. Цель и суть контекстной рекламы, раскрутка по точному соответствию запросов по ключам, чтобы выводить в верх страницы ТОП 1-2. Список вышлю. 3. Цель проекта - имидж портала. Зашел клиент в гугл, вбил в гугл словосочетание, и видел, что контекстная реклама вверху. Сам занимаюсь сео, вывел слова в топ-1, по контекстной нет времени заниматься и разбираться, нужен профи для будущего взаимно-выгодного сотрудничества. В будущем могу приводить клиентов так как часто с этим сталкиваюсь и многие спрашивают.
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