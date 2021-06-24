Необходимо будет настроить таргетинг для социальных сетей Инстаграм и Вконтакте для аккаунта банка. Регион: Москва.

При отклике, пожалуйста, присылайте ссылку на ваше портфолио с кейсами (наличие опыта работы с таргетингом для банков или других финансовых организаций будет приимуществом) и номер для связи в watts up. В понедельник утром я напишу вам в watts up и мы уточним всю нюансы работы и цены.