Настроить таргетинг в Инстаграм и Вконтакте для банка

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок335 просмотров

Необходимо будет настроить таргетинг для социальных сетей Инстаграм и Вконтакте для аккаунта банка. Регион: Москва.

При отклике, пожалуйста, присылайте ссылку на ваше портфолио с кейсами (наличие опыта работы с таргетингом для банков или других финансовых организаций будет приимуществом) и номер для связи в watts up. В понедельник утром я напишу вам в  watts up и мы уточним всю нюансы работы и цены.

4 года назад
jenya8
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