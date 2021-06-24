Необходимо выполнить задачи по контекстной рекламе для digital-агентства, указанные в документе Google. Работа предполагает активное использование платформы Google для продвижения. Все детали и непонятные моменты могут быть разъяснены в процессе. Ожидается оперативность и профессионализм.
Настроить таргетинг в Инстаграм и Вконтакте для банка
Необходимо будет настроить таргетинг для социальных сетей Инстаграм и Вконтакте для аккаунта банка. Регион: Москва.
При отклике, пожалуйста, присылайте ссылку на ваше портфолио с кейсами (наличие опыта работы с таргетингом для банков или других финансовых организаций будет приимуществом) и номер для связи в watts up. В понедельник утром я напишу вам в watts up и мы уточним всю нюансы работы и цены.
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