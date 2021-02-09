Интеграция внешней системы онлайн заказов с R-keeper

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки551 просмотр
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Стоит задача интеграции внешней системы онлайн заказов с R-keeper. Система использует облачную технологию, API к которой необходимо интегрироваться White Server. Запросы должны отправляться методом POST HTTP, используется JSON. Остальные детали при личной переписке.

3 года назад
guest_16128613750492
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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