gm-art

Андрей Пономаренко gm-art

 
31 годРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов / Веб-дизайн / HTML верстка

Привет!

Меня зовут Андрей, мне 28 лет.

Я занимаюсь веб-разработкой, дизайном, настройкой контекстной рекламы и SEO продвижением уже около 10 лет.

Хорошо знаком с областью интернет-маркетинга и рекламы, активно изучаю новые тренды и постоянно обучаюсь новым навыкам в области сайтостроения.

Являюсь основателем собственной веб-студии Аксис Медиа https://axismedia.ru

Какие услуги я предлагаю?

– Разработка сайтов под ключ

– Верстка сайтов

– Дизайн сайтов

– Настройка контекстной рекламы

– SEO оптимизация

– Техническая поддержка сайтов

Почему клиенты обращаются ко мне?

– Четкое соблюдение всех поставленных сроков

– Работа 7 дней в неделю

– Поддержка постоянной связи с клиентами

– Оказание технической поддержки

– Большой опыт в области дизайна и бэкэнд разработки

– Адекватная ценовая политика

– Помощь в составлении полноценного технического задания

Чтобы сделать заказ напишите мне

– Телеграм: @gmart_pro

– Скайп: gmart.pro

– Почта: [email protected]

Верстка сайтаДизайн сайтаHTMLSEO-оптимизация
Отзывы заказчиков
Andrmoy
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$83
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна для сайта
Андрей справился с работой на высшем уровне, заказ был выполнен даже раньше поставленных сроков. Приятно сотрудничать с таким человеком, рекомендую!
Всем рекомендую данного заказчика! Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от $30от 6 часов
нет рейтинга