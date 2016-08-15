Привет!
Меня зовут Андрей, мне 28 лет.
Я занимаюсь веб-разработкой, дизайном, настройкой контекстной рекламы и SEO продвижением уже около 10 лет.
Хорошо знаком с областью интернет-маркетинга и рекламы, активно изучаю новые тренды и постоянно обучаюсь новым навыкам в области сайтостроения.
Являюсь основателем собственной веб-студии Аксис Медиа https://axismedia.ru
Какие услуги я предлагаю?
– Разработка сайтов под ключ
– Верстка сайтов
– Дизайн сайтов
– Настройка контекстной рекламы
– SEO оптимизация
– Техническая поддержка сайтов
Почему клиенты обращаются ко мне?
– Четкое соблюдение всех поставленных сроков
– Работа 7 дней в неделю
– Поддержка постоянной связи с клиентами
– Оказание технической поддержки
– Большой опыт в области дизайна и бэкэнд разработки
– Адекватная ценовая политика
– Помощь в составлении полноценного технического задания
Чтобы сделать заказ напишите мне
– Телеграм: @gmart_pro
– Скайп: gmart.pro
– Почта: [email protected]
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