Создание сайтов / Веб-дизайн / HTML верстка

Привет!

Меня зовут Андрей, мне 28 лет.

Я занимаюсь веб-разработкой, дизайном, настройкой контекстной рекламы и SEO продвижением уже около 10 лет.

Хорошо знаком с областью интернет-маркетинга и рекламы, активно изучаю новые тренды и постоянно обучаюсь новым навыкам в области сайтостроения.

Являюсь основателем собственной веб-студии Аксис Медиа https://axismedia.ru

Какие услуги я предлагаю?

– Разработка сайтов под ключ

– Верстка сайтов

– Дизайн сайтов

– Настройка контекстной рекламы

– SEO оптимизация

– Техническая поддержка сайтов

Почему клиенты обращаются ко мне?

– Четкое соблюдение всех поставленных сроков

– Работа 7 дней в неделю

– Поддержка постоянной связи с клиентами

– Оказание технической поддержки

– Большой опыт в области дизайна и бэкэнд разработки

– Адекватная ценовая политика

– Помощь в составлении полноценного технического задания

Чтобы сделать заказ напишите мне

– Телеграм: @gmart_pro

– Скайп: gmart.pro

– Почта: [email protected]