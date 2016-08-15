Необходим качественный перевод и озвучка видеоролика длительностью около 2 минут для англоязычной детской аудитории. Требуется использовать детский голос для создания привлекательной аудиодорожки.
- Озвучивание13 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу человека который сможет сделать качественный перевод и озвучить видеоролик для англоязычной детской аудитории, нужен привлекательный и добрый мужской голос. Длительность аудиодорожки ~2 минуты.Озвучивание18 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Необходимо разработать афишу для детского кибер-лагеря. Размер афиши - А4 297х210мм. Прошу сразу указывать цену и сроки работы!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн лендинга для детского кибер-лагеря. Лендинг должен переключаться по двум тематикам (сменам) - Dota 2 и CS:GO. Пример похожего сайта - http://dota2camp.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн страниц в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм по дизайну готового сайта.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо создать сайт под ключ для проекта "ВЕСомое обновление", ниже приведен основной список критериев к сайту: 1. Дизайн и цветовая палитра напоминает бешенаясушка.рф, ярко, броско, запоминающеся; 2. Регистрация и ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
Цель проекта: помочь людям изменить свою физическую оболочку (тело), гормональный фон, стереть рамки и разрушить стереотипы. Пожелания: название должно быть броским, цепляющим и описывающим всю суть проекта, слоган соответственно тоже.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработать уникальный дизайн для развлекательного сайта с открытием кейсов. Пример - http://luckycash.ru/ (функционал и наполнение идентично данному)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад