Andrmoy

Андрей Andrmoy

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна лендинга для детского кибер-лагеря
Все хорошо, сотрудничеством очень доволен: быстрая коммуникация и предоставление всей необходимой для проекта информации. Спасибо!
Алексей отлично справился с поставленной задачей, дизайн был сделан в кротчайшие сроки и с максимальным профессионализмом, учитывая все наши пожелания. Рекомендую к сотрудничеству!
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SprinterDanil
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Афиша для кибер-лагеря
Андрей отличный заказчик, быстро поставил цель и отвечал на вопросы. Оплата моментальная.
Данил отлично справился с выполнением поставленной задачи. Афиша была сделана качественно в кратчайшие сроки и за очень приемлемую цену. Рекомендую к сотрудничеству!
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babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Придумать название и слоган для проекта
Андрей - просто мечта, а не заказчик! Задачу поставил предельно четко, сразу учтя все необходимые детали. Работалось с ним легко и в удовольствие. Оплату произвел молниеносно. Рекомендую безоговорочно.
Отличный исполнитель и понимающий человек! Ирина предложила большое количество вариантов названий для проекта, после чего без проблем разработала шикарные слоганы сразу для нескольких выбранных названий, что позволило окончательно определится с неймингом проекта. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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gm-art
Андрей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$83
9 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна для сайта
Всем рекомендую данного заказчика! Было приятно сотрудничать.
Андрей справился с работой на высшем уровне, заказ был выполнен даже раньше поставленных сроков. Приятно сотрудничать с таким человеком, рекомендую!
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