Отличный исполнитель и понимающий человек! Ирина предложила большое количество вариантов названий для проекта, после чего без проблем разработала шикарные слоганы сразу для нескольких выбранных названий, что позволило окончательно определится с неймингом проекта. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!