Придумать название и слоган для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен12 заявок488 просмотров

Цель проекта: помочь людям изменить свою физическую оболочку (тело), гормональный фон, стереть рамки и разрушить стереотипы.

Пожелания: название должно быть броским, цепляющим и описывающим всю суть проекта, слоган соответственно тоже.

8 лет назад
Andrmoy
Андрей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад
$25
3 дня
Отличный исполнитель и понимающий человек! Ирина предложила большое количество вариантов названий для проекта, после чего без проблем разработала шикарные слоганы сразу для нескольких выбранных названий, что позволило окончательно определится с неймингом проекта. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Андрей - просто мечта, а не заказчик! Задачу поставил предельно четко, сразу учтя все необходимые детали. Работалось с ним легко и в удовольствие. Оплату произвел молниеносно. Рекомендую безоговорочно.

Заявки фрилансеров

babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка названия для бренда удобной женской обуви

    $10

    Разработка названия для нового бренда женской обуви. Предпочтительнее англоязычное название Следует учесть следующее: 1.  Женская обувь без каблуков. Тип: балетки. 2.  Целевая аудитория : девушки от 16 до 35 лет, ценящиеся удобство и ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать название + домен для дачного сайта

    $15

    Здравствуйте! Требуется придумать название и домен для сайта дачной тематики, основные направления сайта: сад, дача, огород, выращивание растений, обустройство участка, строительство дома. 1) Домен должен быть свободен в двух доменных зонах(.ru и .com), ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нейминг: придумать название сайта (и домена) и слоган (девиз) компании

    Задача: придумать название сайта (и домена), слоган (девиз) компании Текущий сайт: https://taobao-rayshoppinga.com Конкуренты: http://taobao-posrednik.ru   Компания является посредником, предоставляем возможность гражданам России и СНГ заказывать товары из торговых онлайн ...

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать название для интернет-магазина по продаже гироскутеров

    $50

    Добрый день, Уважаемые Участники!  Задание:  1) Придумать название доменного имени для интернет-магазина по продаже гироскутеров. Желательно, чтобы доменное имя было не занято, либо может быть занято, но на нем не висит никаких ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать 3 разных бренда и 3 названия товара для американского рынка

    Требуется: 1) 4-5 вариантов названия бренда для 3 разных товаров (то есть 12-15 названий для выбора лучших) (на английском) 2) 3-5 вариантов полных названий для 3 разных товаров, которые будут на титульной стороне ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать название для ресторана супов

    $30

    Придумать название для ресторана супов Есть идея придумать длинное название в виде фразы. (Например, есть коворкинг "Ляг, поспи, отдохни, я доделаю"). Только "Сядь, поешь супчика" точно не подойдет )) -- это слишком прямолинейно. ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Слоган

    Нужен центрирующий объединяющий продающий слоган для многопрофильной компании, приглашаются только люди, имеющие опыт работы для среднего бизнеса, права на последующее размещение слогана в интернете полностью передается заказчику.   спасибо

    Нейминг и Слоганы8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название сервиса.

    Нужно придумать название сервису предоставляющего услуги платного IPTV. Сервис рассчитан на русскоязычных пользователей  ближнего и дальнего зарубежья. Название должно быть англоязычным, но в тоже время понятным и запоминающимся.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад