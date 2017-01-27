Нужно придумать название/псевдоним для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. ...
Разработка названия для бренда удобной женской обуви
Разработка названия для нового бренда женской обуви. Предпочтительнее англоязычное название
Следует учесть следующее:
1. Женская обувь без каблуков. Тип: балетки.
2. Целевая аудитория : девушки от 16 до 35 лет, ценящиеся удобство и следящие за модными трендами.
3. Отшивается обувь в Санкт-Петербурге.
4. Только натуральная кожа разных цветов.
5. Лимитированная партия каждой модели.
6. Модели разрабатываются дизайнером.
7. Название должно быть легко произносимым и легкое в написании.
Акцент в названии должен быть на собственное производство- ателье с лимитированными партиями, с женским духом.
Победитель конкурса
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