Разработка названия для бренда удобной женской обуви

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен56 заявок1129 просмотров
#1$10

Разработка названия для нового бренда женской обуви. Предпочтительнее англоязычное название

Следует учесть следующее:

1.  Женская обувь без каблуков. Тип: балетки.

2.  Целевая аудитория : девушки от 16 до 35 лет, ценящиеся удобство и следящие за модными трендами.

3.  Отшивается обувь в Санкт-Петербурге.

4.  Только натуральная кожа разных цветов.

5.  Лимитированная партия каждой модели.

6.  Модели разрабатываются дизайнером.

7.   Название должно быть легко произносимым и легкое в написании.

Акцент в названии должен быть на собственное производство- ателье с лимитированными партиями, с женским духом.

8 лет назад
coolo
Федор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

leemoore
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
8 лет назад
#1
Благодрарю за креативное название!
Интересное задание и моментальная оплата. Рекомендую Фёдора как добросовестного заказчика!

Заявки фрилансеров

leemoore
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
8 лет назад
#1

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